مستشار شرعي: النكاح بنية الطلاق «محرم» مع بقاء العقد صحيحًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، أن النكاح بنية الطلاق هو تجاهل لمقصد الشريعة الأصلي في الزواج.

وأضاف أن المقصد من النجاح هو ديمومة الحياة الزوجية، كما أنه يصيّر الطلاق «ألعوبة» في يد الرجل، وهو كذلك غش وتدليس على المرأة.

وتابع خلال حديثه في برنامج «ياهلا»: «أنا منشرح جدا لرأي الحنابلة، الذين يرون أن النكاح بنية الطلاق هو النكاح المحرم بالإجماع، لأنه لا فرق بينه وبين نكاح المتعة».

وأردف: «النكاح بنية الطلاق أقل درجاته التحريم مع بقاء العقد صحيحا، لأن الأصل في الطلاق الحظر وليس الإباحة».

وقال: «الزواج بنية الطلاق يختلف تماما عن زواج المتعة فالأخير مجرد عقد تأجير فرج بغرض قضاء الوطر فقط».

المستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف:

"الزواج بنية الطلاق" تجاهل لمقصد الشريعة الأصلي في الزواج، وهو ديمومة الحياة الزوجية، كما أنه يصيّر الطلاق "ألعوبة" في يد الرجل، وهو كذلك غش وتدليس على المراة..#برنامج_ياهلا#خليجية@al_maeyuf pic.twitter.com/yNzH32NgFk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 24, 2019