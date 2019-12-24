بالفيديو.. طبيب مختص يوضح كيفية حماية نفسك وأطفالك من الكسوف

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور حسين علي السقاف استشاري طب وجراحة العيون، كيف يمكن حماية نفسك وأطفالك من الكسوف الخميس المقبل.

وقل الطبيب خلال مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك كسوف حلقي للشمس، مؤكدا أن النظر في الشمس قد يسبب فقدان البصر للأبد.

وأضاف : يجب انت تنتبهوا خاصة من يخرج صباحًا وارتداء النظارة لا يحمي من أشعة الشمس.

وفي وقت سابق حذرت وزارة التعليم، من خطورة النظر بشكل مباشر إلى الشمس الخميس المقبل تزامنًا مع ظاهرة الكسوف.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : وزارة التعليم تنبّه المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل.

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