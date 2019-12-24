متحدث العدل: بإمكان من دون الـ18 عامًا الزواج (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل، تفاصيل أكثر بشأن تعميم وزير العدل على مأذوني الأنكحة بعدم تزويج من هم دون الـ18 عامًا.

وأفاد «المطلق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تم»، أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الحقوق وضمان حماية الأفراد من أي أذى لا سيما صغار السن الذين يحتاجون رعاية، ولأن بلادنا ترعى تلك الحقوق صدرت التعليمات الخاصة بالزواج.

وأشار إلى أن اللائحة جاءت بالآتي: «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من ( 18 ) عاماً»، وقد صدر تعميم وزير العدل وليد الصمعاني بالتأكد من تنفيذ اللائحة وإحالة الموضوع إلى المحكمة لكي تتحقق مما نصت عليه اللائحة.

وأكد أنه «يتم مراقبة أعمال مأذوني الأنكحة من قبل المحاكم ويتم رفع جميع العقود إلى الوزارة لتتحقق وتراجع الإجراءات التي تمت وتتخذ فيها الاجراءات النظامية ».

ولفت إلى أن من يريد الزواج دون الـ18 عامًا سواء شابًا أو فتاة، فيقوم بالتقدم للمحكمة التي تتحقق من قدرة الزوج أو الزوجة من تحمل الحياة الزوجية، وأن العقد لن يلحق بهما الضرر، ثم الموافقة أو الرفض.