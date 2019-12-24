الحصيني: حالة ممطرة على 8 مناطق

الرياض(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف وتبوك والأمطار متوسطة الغزارة، بدءًا من غد الأربعاء.

وأضاف الحصيني: «قوة الحالة الممطرة على سوريا وفلسطين ولبنان والأردن والعراق، متوقع ثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا، ومتوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع فيضانات محلية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت أنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة إبتداء من يوم الخميس يصاحبها نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.