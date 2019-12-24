بالفيديو..خبير تغذية يوضح تأثير تناول لحوم الإبل على صحة الإنسان
أوضح أبراهيم العريفي خبير تغذية ومختص بشؤون الغذاء، هل لحوم الإبل لها أضرار على صحة الإنسان كما يشاع.
وقال العريفي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : لحم الجمل جميع الكوليسترول في شحم السنم وليس في اللحم، أنما البقر والغنم الشحم موجود مع اللحم، ولحم الحاشي مفيد ويجب تناوله مرة واحدة اسبوعية.
وأضاف : يفضل طبخ اللحم بشحم الإبل بدلًا من الزيوت لأنه غني بأوميجا 3 وجسم الإنسان يحتاج إلى الدهون المفيدة.
هل لحوم الإبل لها أضرار على صحة الإنسان كما يشاع؟.. إليكم الحقائق الطبية حول لحم الحاشي#برنامج_سيدتي#خليجية@DrAlarifi pic.twitter.com/y34tJnTSls
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2019
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