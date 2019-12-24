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بالفيديو..خبير تغذية يوضح تأثير تناول لحوم الإبل على صحة الإنسان

بالفيديو..خبير تغذية يوضح تأثير تناول لحوم الإبل على صحة الإنسان
علي القحطاني(صدى):

أوضح أبراهيم العريفي خبير تغذية ومختص بشؤون الغذاء، هل لحوم الإبل لها أضرار على صحة الإنسان كما يشاع.

وقال العريفي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : لحم الجمل جميع الكوليسترول في شحم السنم وليس في اللحم، أنما البقر والغنم الشحم موجود مع اللحم، ولحم الحاشي مفيد ويجب تناوله مرة واحدة اسبوعية.

وأضاف : يفضل طبخ اللحم بشحم الإبل بدلًا من الزيوت لأنه غني بأوميجا 3 وجسم الإنسان يحتاج إلى الدهون المفيدة.


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