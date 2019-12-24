ثرية احترفت سرقة خواتم الألماس من أرقى المحلات

خالد الظفيري(صدى):

ألقت السلطات الأمنية الكويتية، القبض على امرأة ثرية سرقت خواتم مرصع بالألماس من أرقى محلات المجوهرات في البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن المرأة البالغة 33 عامًا من العمر كانت تدخل محلات المجوهرات وهي ترتدي خاتمًا مقلدًا من الماس وعندما ينشغل البائع عنه تقوم بتغيير الخاتم الخاص بها بخاتم آخر غالي الثمن وتنصرف.

وأكدت أن المرأة ثرية وتسكن في أرقى مناطق البلاد وتشغل موقعًا مرموقًا، إلا أن احترفت السرقة لجمع المزيد من المالي، فيما تمكنت الجهات الامنية من إلقاء القبض عليها عقب 15 دقيقة من تنفيذها لآخر عملية سرقة.

وذكر مصدر أمني، أن «المواطنة اعترفت بأنها كانت تخطط لسرقة خواتم الألماس التي تفوق قيمتها 12 ألف دينار (أي ما يعادل 39480 دولارا أمريكيا) ».