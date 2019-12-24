ادارة تجربة المريض بصحة بيشة تدرب منسوبيها على إجراءات معالجة بلاغات 937

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني أقامت ادارة تجربة المريض ومركز الاتصال التفاعلي 937 بصحة بيشة اليوم الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان ( إجراءات معالجة بلاغات مركز اتصال الصحة 937 ).

وأوضح مدير ادارة تجربة المريض ومركز الاتصال التفاعلي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان الدورة اشتملت على شرح تصانيف البلاغات الشكاوى وأهميتها و العريف بالإجراءات العامة للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 المعتمدة داخل النظام والإجراءات المتبعة حسب التصانيف بلإضافة إلى شرح آلية احتساب المؤشر العام ومعايير قياس الرضاء للمستفيدين.

كما اشتملت الدورة على ورشة عمل تضمنت طرق وأساليب التعامل مع تذاكر بلاغات 937 وكيفية اغلاقها .