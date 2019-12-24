بالصور.. الشباب يستأنف تدريباته بعد سداسية الشرطة

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، تدريباته بقيادة المدير الفني الإسبابي لويس غارسيا.

ووبدأت التدريبات في صالة الحديد تحت إشراف مدرب اللياقة إدرواردو، إذ تم تطبيق عدد من التدريبات البدنية، ومن ثم انتقل اللاعبون إلى ملعب النادي الرديف لإكمال تدريباتهم البدنية واللياقية.

وأخضع المدرب المشاركون في لقاء الأمس أمام الشرطة العراقي، لتدريبات استرجاعية واستشفائية، بينما أخضع (غير المشاركين) لتدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب.

وفاز الفريق على الشرطة العراقي ضمن مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي انتهت بفوز الشباب بستة أهداف دون رد.