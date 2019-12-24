أندية الحي بالرياض تقيم عددًا من الفعاليات الرياضية والترفيهية والمنافسات الإنشادية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تقيم أندية الحي بمنطقة الرياض العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتنمية مهارات الطلاب في العديد من المجالات وعبر مختلف الأنشطة الإبداعية والعلمية والثقافية والرياضية.

وفي إطار ذلك أقام نادي الحي بثانوية جرير البجلي عددًا من البرامج الرياضية والصحية والترفيهية حيث أوضح مدير نادي الحي الأستاذ عبدالعزيز القحطاني أن هذه البرامج تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتعزيز المفاهيم السليمة للنشاط البدني وتحسين اللياقة البدنية و زيادة الثقة بالنفس وتخفيف الضغوطات والتوتر ,مبينًا أن برامج النادي اشتملت على العديد الأنشطة والفعاليات ومنها برنامج اللياقة البدنية الذي يتعلم من خلاله المشاركون تمارين الإطالة ومهارات الإحماء والتهيئة البدنية قبل مزاولة الأنشطة الرياضية و تحسين اللياقة البدنية من ركوب الدراجة والمشي على السير وكذلك برنامج الترفيه والتسلية من خلال الاشتراك ببعض الألعاب كتنس الطاولة والبلياردو والفريرة, كما اشتملت برامج النادي على إقامة مسابقة لرياضة المشي بمشاركة العديد من رواد النادي من خلال مسار مهيأ و مخصص للمشي .

ولفت “القحطاني” أن برامج النادي شملت الفعاليات التي تعنى بجوانب التغذية والصحة, حيث أقيمت بالنادي فعالية ” شرب الحليب” وذلك بالشراكة مع شركة المراعي والتي تهدف إلى تعزيز التغذية الصحية السليمة والتوعية بأهمية تناول الحليب في الوقاية من هشاشة العظام وبناء الجسم السليم.

كما أقام نادي الحي بمدرسة الأسود بن وهب المهرجان الإنشادي ” الشادي 2 ” بمشاركة 45 طالبًا من المرحلة المتوسطة والثانوية و حضور أكثر من مئتين من وجهاء و أهالي الحي وذلك بالصالة المغلقة بالنادي .

وأوضح قائد نادي الأسود بن وهب الأستاذ يحيى محمد حمدي أن المهرجان يعد منافسة إنشادية يتم فيها استقطاب الطلاب ذوي المواهب الصوتية في المرحلة المتوسطة والثانوية لعرض وتقديم إبداعاتهم عبر المقطوعات الإنشادية.

وبيّن قائد النادي الأستاذ يحيى حمدي أن جرى فرز المتقدمين البالغ عددهم 45 مشاركًا وترشيح 21 مشاركًا للمنافسة في السباق الإنشادي من قبل لجنة التحكيم في المهرجان وهم الإعلامي عبدالله الحنيشل والمنشد رعد الخلاقي والمنشد أنس الحامد والمنشد محمد الأضرعي .

وحظي الحضور وأعضاء لجنة التحكيم بسماع أصوات المشاركين الندية وإبداعاتهم الصوتية في إنشاد بعض المقطوعات المعبرة، ثم جرى تقييم المنشدين من قبل اللجنة وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى .

وفي ختام المهرجان جرى تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز قيمة وتكريم جميع المشاركين بجوائز تقديرية من قبل قائد النادي الأستاذ يحيى حمدي.