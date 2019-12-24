بالفيديو..الخضيري: تناول «سكر الدايت» يقتل البكتيريا النافعة في الجسم
أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أن دراسات طبية أثبتت أن تناول “سكر الدايت” يتسبب في قتل البكتيريا النافعة في الجسم.
وقال الخضيري خلال لقاءه في قناة الإخبارية : هناك عدة أنواع صنعت من مواد بتروكيماوية، ودخل فيه الأسيتون، ولكن هناك درسات اثبتت انها تسبب مشاكل في المعدة.
وأضاف : وتناول هذا النوع من السكر مضر جدًا لمرضى السكر ويؤثر سلبيًا عليهم.
فيديو | د. فهد الخضيري لـ #الإخبارية: دراسات طبية أثبتت أن تناول "سكر الدايت" يتسبب في قتل البكتيريا النافعة في الجسم pic.twitter.com/uILb4RVIxJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2019
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