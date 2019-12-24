فستان زفاف نجاح المساعيد الأخير يحدث ضجة واسعة

أميرة خالد(صدى):

تسببت صور حفل زفاف الشاعرة الأدرنية الإماراتية نجاح المساعيد، من الضابط الأردني عامر السردي، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المتابعين على تشابه فستان حفل زفافها الأخير مع فستان حفل زفافها الأول على من رجل الأعمال الليبي وليد السيد، إذ لم يختلف الفستانين كثيرًا.

وجاء الفستانين متشابهين من حيث تصميم الرقبة والأكمام، ولكن اختلفا في اللون، إذ جاء الفستان الأول باللون «أوف وايت»، أم الثاني فجاء باللون الأبيض ناصع البياض.

وعقدت نجاح المساعيد قرانها على ضابط الشرطة الأردني عامر السردي، في أكتوبر الماضي، بالرغم من فرق السن بينهما، إذ يصغرها بأكثر من 14 عامًا.