للجنسين. وظائف شاغرة في الزامل القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مؤلف محتوى (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو اللغة الإنجليزية، أو الكتابة الإبداعية)، أو أي مجال ذي الصلة، ممرض (للرجال): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

بالإضافة إلى : محاسب- الخزانة وتمويل المشروع (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة)، فني دعم تقنية المعلومات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وهندسة النظم، ونظم المعلومات الإدارية).

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