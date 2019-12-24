لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطريف توقع عقد شراكه مع ميدان الفروسية

فاطمة الرويلي(صدى):

وقعت لجنة التنميه الاجتماعيه الأهلية بمحافظة طريف اليوم الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 1441 عقد شراكة مع ميدان الفروسية بالمحافظة

من أجل تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية لأهالي محافظة طريف .

بحضور رئيس ميدان الفروسية فريح معمر المعمر ورئيس لجنة التنميه الاجتماعيه بالمحافظة احمد بن صالح العنزي وشهد التوقيع حضور الشريك الرئيسي للجنة التنمية الاجتماعية ، العلاقات العامة والمراسم بمحافظة طريف ممثله بمديرها أ-خالد بن دخيل الرشيدان .

هذا وقد حضر كلآ من مستشار الفروسيه عبدالله حماد البلوي ومدير المركز الاعلامي النشمي بشير وعدد من اعضاء المجلس .