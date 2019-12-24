قرار بمنح حافز الإجازة للمستحقين في « تعليم تبوك »

محمود البلوي(صدى):

أصدرت إدارة تعليم منطقة تبوك‬، تعميمًا يقضي بمنح حافز الإجازة للمكلفين ولمعلمي الصف الأول الابتدائي التي ستبدأ بنهاية أعمال الأسبوع الحالي لمن تنطبق عليهم ضوابط منح الإجازة. ‏

وتضمن التعميم قرارًا بمنح المستحقون لحافز الإجازة لهذا الفصل بعد الانتهاء من جميع أعمالهم اعتبارا من نهاية دوام الخميس الموافق 29/4/ 1441هـ، ويشمل الحافز كلا من: معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي، وفق الضوابط والتعليمات المبلغة في تميم معالي وزير التعليم رقم ۱۳۷۹۹۲۰۸۷ و تاریخ 10/4/ 1437هـ.

كما يشمل المكلفين والمكلفات كليا أو جزئيا في جميع المراحل، والمعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين قاموا بتدريس تخصص العجز من غير تخصصهم الأساسي، والتشكيلات الإشرافية في إدارة التعليم، ومكاتب التعليم، والتشكيلات المدرسية الذين ساهموا بسد العجز والتدريس خلال الفصل الأول من هذا العام، وفق ما ورد بتعميم معالي النائب رقم 124851 و تاریخ 7/9/1439هـ، وما تضمنه من حوافز و البة سماد العجز، ومعالجة الاحتياج.