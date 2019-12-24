هكذا استقبل أمير الكويت «الطبطبائي».. ويؤكد: العفو جاء لأنكم احترمتوا القضاء (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

استقبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، عائلة وليد الطبطبائي وعائلة ولي الدوسري اللذيْن أُفرجا عنهما في عفو أميري.

وأظهر مقطع فيديو، أمير الكويت وهو يستقبل الطبطبائي والدوسري، إذ أكدوا على شكرهم لصدور العفو والإفراج عنهما.

من جانبه، قال أمير الكويت: «العفو اللي جاء لأنكم أنتم احترمتوا القضاء، احترموا القضاء، وجو وقالوا للقضاء حاضرين».

ورد وليد الطبطبائي: «إن شاء الله، مالك إلا طيبة الخاطر، مشكور إنك فتحت باب العفو هذا شيء تشكر عليه ما قصرت، بإذن الله يستفيدون من المكرمة هذه ويجون إن شاء الله ويطيبون خاطرك، إنت والدهم وهم عيالك».