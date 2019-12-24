الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات بعمادة خدمة المجتمع

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الجامعة الإسلامية مُمثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، باب التقديم أمام أساتذة وأستاذات حملة الماجستير فما فوق، للتعاون معها على نظام الساعات لتدريس مقررات برامج الدبلوم للفصل الدراسي الثاني 1441هـ.

وأوضت الجامعة أن التخصصات المطلوبة، تتثمل في «الأنظمة طلاب وطالبات، الأمن السيبراني طلاب وطالبات، الموارد البشرية طلاب وطالبات، المُحاسبة طلاب وطالبات، إدارة مكاتب القيادات الإدارية طالبات».

وأضافت «الإرشاد الأسري طالبات، المحاماة طلاب، العلاقات العامة طالبات، ومقرر اللغة الإنجليزية طلاب وطالبات»، لافتة إلى أنه يُشترط ألا يقل المؤهل عن درجة الماجستير.

كما أشارت إلى أن الطلبات، تتمثل في:

1- السيرة الذاتية مختصرة.

2- صور جميع المؤهلات العلمية ثانوية – بكالوريس – ماجستير – دكتوراه.

3- صورة من الهوية الوطنية.

4- صورة من معادلة الشهادات.

5- صورة من الخبرات ان وجدت.

6- صورة من القدرات الجامعية.

7- صورة من اختبار مستوى اللغة.

8- الحصول على موافقة جهة العمل في حال كون الموظف حكومي.

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/04/27هـ وينتهي بتاريخ 1441/05/07هـ، من خلال الرابط التالي:هنـــــــا.