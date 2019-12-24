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  3.  بالفيديو .. المتحدث السابق للخارجية الأمريكية لـ«أردوغان» رجاءً ارحمنا وتوقف عن دموع التماسيح

 بالفيديو .. المتحدث السابق للخارجية الأمريكية لـ«أردوغان» رجاءً ارحمنا وتوقف عن دموع التماسيح

 بالفيديو .. المتحدث السابق للخارجية الأمريكية لـ«أردوغان» رجاءً ارحمنا وتوقف عن دموع التماسيح
واشنطن(صدى):

لم تعد حقيقة الرئيس التركي “أردوغان ” خفية على قادة العالم وشعوبه بعدما سقط القناع عنه مراراً وكشف عن إزدواجيته ونفاقه على المستوى الدولي والتركي .

فقد أدلى السفير الأمريكي السابق في قطر ومملكة البحرين السابق ، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية آدم ايريلي بشهادته في التعامل مع “أردوغان ” واصفاً إياه بأكبر منافق في العالم .

وجلًد ” ايريلي” الرئيس التركي في حديث تليفزيوني له قائلاً : أردوغان أكبر منافق في العالم يذرف دموع التماسيح على خاشقجي نكاية بالسعودية وفي المقابل يُلقي مئات الآلاف من المواطنين الأتراك صحفيين وعسكريين ومثقنين في السجون ظلماً وعدواناً .

وأضاف موجهاً حديثه لـ “أردوغان ” : رجاء ارحمنا توقف عن انتحال شخصية المهتم بالجوانب الإنسانية فكلنا نعلم انك ديكتاتور .. قمت بقمع شعبك وتحاول إرهاب جيرانك كلما فقدت القدرة على استخدام الميكروفون والمنصة لبث أكاذيبك ونفاقك .

 

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