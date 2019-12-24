بالفيديو .. المتحدث السابق للخارجية الأمريكية لـ«أردوغان» رجاءً ارحمنا وتوقف عن دموع التماسيح
لم تعد حقيقة الرئيس التركي “أردوغان ” خفية على قادة العالم وشعوبه بعدما سقط القناع عنه مراراً وكشف عن إزدواجيته ونفاقه على المستوى الدولي والتركي .
فقد أدلى السفير الأمريكي السابق في قطر ومملكة البحرين السابق ، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية آدم ايريلي بشهادته في التعامل مع “أردوغان ” واصفاً إياه بأكبر منافق في العالم .
وجلًد ” ايريلي” الرئيس التركي في حديث تليفزيوني له قائلاً : أردوغان أكبر منافق في العالم يذرف دموع التماسيح على خاشقجي نكاية بالسعودية وفي المقابل يُلقي مئات الآلاف من المواطنين الأتراك صحفيين وعسكريين ومثقنين في السجون ظلماً وعدواناً .
وأضاف موجهاً حديثه لـ “أردوغان ” : رجاء ارحمنا توقف عن انتحال شخصية المهتم بالجوانب الإنسانية فكلنا نعلم انك ديكتاتور .. قمت بقمع شعبك وتحاول إرهاب جيرانك كلما فقدت القدرة على استخدام الميكروفون والمنصة لبث أكاذيبك ونفاقك .
اترك تعليقاً