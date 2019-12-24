صقيع على 4 مناطق وانخفاض للحرارة يبدأ الخميس

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة إبتداء من يوم الخميس يصاحبها نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت في بيان لها: هناك فرصة أن تسجل درجات الحرارة الصفر أو ما دون الصفر المئوی وتكون الصقيع، على أجزاء من مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل) ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك ( جبل اللوز علقان ، الظهر).

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الجمعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.