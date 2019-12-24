شاهد.. «الرواس» يقصف جبهة جمال مبارك بعد حديثه عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

قصف الناقد الرياضي العماني أحمد الرواس، جبهة لاعب المنتخب الكويتي والقادسية السابق، جمال مبارك، بعد إدلائه بتصريحات عن نادي الهلال.

وقال الناقد أحمد الرواس، إن احتراف السوري فراس الخطيب في المملكة كان سيجلب له المزيد من النجومية، إلا أنه لعب في دوريات أخرى كالدوري الكويتي مع فريق القادسية.

ورد جمال مبارك على هذا الحديث، قائلًا: « جمهور القادسية أكثر من جمهور الهلال أو يعادله، شو تحكي».

فكان الرد الناري من أحمد الرواس، بالقول: « شعبك كلهم ما يجيبوا مليون أنت» في إشارة إلى أن جمهور الهلال يفوق سكان الكويت.