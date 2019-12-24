لأصحاب العقارات.. احذروا عدم توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا

فهد القزيز(صدى):

قد يلجأ بعض أصحاب العقارات الذين يتعاملون بعقود الإيجار القديمة إلى عدم توثيقها في منظومة إيجار الإلكترونية، إلا أن ذلك يُضيع حقهم القضائي مع المستأجرين المماطلين.

وتضمن تعميم سابق لوزير العدل الدكتور الصمعاني، أن العقود غيرا لموثقة في «إيجار» غير منتجة لأثارها القضائية، وهو ما يعني عدم سماع دعاوى الأجرة غير المسجلة والمبرمة بعد تاريخ التعميم (4/5/1440هـ) أمام المحاكم العامة ولا يسري على العقود المبرمة قبل تاريخ التعميم.

و«إيجار» هو شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.