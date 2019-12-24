«الجن قالي اقتلها».. اعترافات زوج قتل زوجته في ظروف غامضة

القاهرة(صدى):

أقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته التي تصغره 3 أعوام فقط، في ظروف غامضة، إذ تم العثور على جثتها داخل شقتهم الواقعة بالإسكان الاجتماعي في مدينة بدر بمصر.

واعترف الزوج «مصطفى ع» 33 عامًا، بالدافع وراء قتل زوجته «حنان م» 30 عامًا، وذلك بعد الضغط عليه من قبل الجهات الأمنية التي عثرت على جثة الزوجة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم، محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وأكد الزوج في اعترافاته التي كان يُهذي خلال بكلمات غير مفهومة، أن الجن هو من أمره بقتل زوجته، قائلًا «الجن قالي أقتلها».