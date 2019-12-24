«السويكت» عن فوز النصر: عودة مستحقة للعالميين

ماجد محمد(صدى):

علق الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، على أداء اللاعبين في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره ضمك وانتهت بفوز النصر وتأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال ” السويكت ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” الحمد لله .. نتيجة مشرفة وعودة مستحقة للعالميين .. أشكر جماهير العالمي في المنطقة الجنوبية على الدعم الكبير .. والقادم أجمل بإذن الله “.

وتمكن النصر من الفوز على نظيره ضمك، بأربعة أهداف مقابل هدفين، لينجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.