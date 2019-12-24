طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من البلغم

أميرة خالد(صدى):

البلغم من الأعراض المزعجة جدًا المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا خاصة في الشتاء والبرد، إذ يتسبب في مشكلات بالتنفس وصعوبة في النوم.

كما يُعيق البلغم من عملية التذوق وبلع الطعام، والتقليل من الشهية، ويوجد عدة أسباب تزيد من البلغم، أبرزها «التدخين بأنواعه، الفيروسات الناتجة عن تلوث الهواء، السعال الشديد، الربو، نزلات البرد والإنفلونزا».

ويتسبب أيضًا في زيادة البلغم، كل من «التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية الشديدة من الروائح وغيرها، ارتجاع المرئ، والإصابة بأمراض السرطان».

ويمكنك التخلص من البلغم ببعض الأعشاب الطبيعية والعلاجات المنزلية البسيطة، إذ يؤدي تناول السوائل والمشروبات الساخنة إلى إذابة البلغم والتخلص منه سريعًا.

ويعد من أبرز هذه المشروبات «ورق الجوافة» الذي يساعد على إذابة البلغم وتهدئة القصبة والشعب الهوائية، وأيضًا «الزنجبيل» الذي يعد علاج فعال للاحتقان وإذابة البلغم خاصة عند مزجه مع القرفة.

ويعتبر «الليمون» من المشروبات التي تعمل على تطهير الحلق من الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض وتخفف الآلام، كما يعمل «اليانسون» على تهدئة المعدة والأمعاء وتخفيف احتقان الحلق وإذابة البلغم.

ويساعد كل من «العسل الأبيض، والعسل الأسود» على طرد البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض وتقوية جهاز المناعة، فضلًا عن تهدئة الاحتقان ومكافحة الجراثيم.