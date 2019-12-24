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  3. ردة فعل لاعب ضمك بعد احتساب بلنتي للنصر

ردة فعل لاعب ضمك بعد احتساب بلنتي للنصر




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 28 دقيقة

بلنتي صحيح ولا مو صحيح مبروك الفوز للعالمي الزعيم النصر

يعني بلنتيات الهلال اللي كلها صحيحه لو جاء محكم تحليلي أجنبي من الفيفا وشاف مباريات الهلال وشاف البلنتيات اللي احتسبت من سنين انسحبت كل البطولات وشطبوا الهلال من رعاية الشباب والفيفا هههههههههههههههه

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