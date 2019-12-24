خالد القحطاني مستنكرًا: علي البليهي يقدم مستويات استثنائية.. لماذا الهجوم؟
استنكر المحلل الرياضي خالد القحطاني، الهجوم الذي يتعرّض لها مدافع نادي الهلال علي البليهي؛ رغم المستويات الرائعة التي قدّمها على مدار الشهرين الماضيين.
وقال القحطاني: «أتعجب من كمية الهجوم التي يتعرض لها علي البليهي اليوم بعد الشهرين التي قدم فيها مستويات استثنائية، رازفان يملك اثنان جيدين جدا في بناء الهجمة تحت الضغط ومنذ بداية الموسم وهم يقدمون ثنائية رائع، التفكير بتغيير أحدهم بعد وصوله الى استقرار كان مفقود قبل ثنائيتهم هو الجنون بذاته ».
وأضاف: «مدافع يملك قوة بدنية، قراءته ممتازة لمسار الهجمة، وفي الحالة الهجومية هو أفضل من غيره في بناء الهجمة خصوصا أنه لاعب أيسر ويقدم حل للتسجيل من كرات الزاوية ( السد – الدحيل ) .. أي مدرب كان سيأتي للهلال مثل جيسوس أو رازفان سيختاره أولا لأنه أفضل المحليين في مركزه» .
وأردف: «الأهم من ذلك أنه يملك رتم تنفاسية المباريات الصعبة مع الهلال منذ موسمين، انتقاد اللاعب وقت هفوة أو في أيام يتراجع فيها مستواه أمر منطقي ومفهوم، لكن الانتقاد في أيام يقدم فيها مستويات رائعة هو لمجرد الانتقاد لا أكثر».
وكانت تقارير، قد كشفت عن رفض البليهي تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ سينتهي عقده في الصيف المقبل، لكنه سيدخل فترة الـ6 أشهر الحرة بعد أسبوع فقط والتي يحق له خلالها التفاوض مع أي فريق.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 40 دقيقة
البليهي صحيح يقدم ثقة في الدفاع ولكن في المواقف الحرجة يحرج فريقه ويتعطل فكره ويبدأ بالأخطاء القاتلة ويصبح يلعب ضد فريقه ويسلم الكرات للخصم ويحاول المشاجرة مع لاعبي الخصم ويستفز نفسه وزملائه بتصرفاته الطائشة !!
المطلوب منه ان يصلح أخطائه ويكون ثقة لزملائه يتحلى بالاخلاق مع لاعبي الخصم ويدعم الفريق لتجاوز السلبيات التي تحدث أثناء المباراة ..
كذلك عبدالله المعيوف عليه التخلص من تكرار أخطائه القاتلة وان يدرك تماما خروجه من مرماه دون داعي سبب ولوج الآهداف مرماه !! هناك وقت يخرج فيه وهناك وقت يبقى في مرماه وخاصة زميله يجاري لاعب الخصم !!
المليليح[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 33 دقيقة
فريق ماله خاتمه يقلبوا على بعض😂😂😂😂😂