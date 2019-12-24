لا تغسلي يديك بالماء الساخن…نصائح للحفاظ على اليدين في الشتاء

أميرة خالد(صدى):

أكدت خبراء على ضرورة عدم غسل اليدين بالماء الساخن للحفاظ على شبابها وجمالها منعاً لزوال طبقة حمايتها الطبيعية.

كما أكد الخبراء على ضرورة عدم المبالغة في غسلهما بالصابون لأن هذا يسبب جفافهما. ويجب تجنب رش العطر على اليدين، واختيار صابون مرطب يحتوي على زيت الجوجوبا، زيت الزيتون أو الألوي فيرا.

كذلك من الضروري ترطيب البشرة مرتين يومياً على الأقل للحصول على أفضل نتيجة من المفيد تطبيق الكريم وارتداء قفازات من القطن قبل الذهاب إلى النوم. ويمكن أيضاً حمايتهما من تأثير أشعة الشمس الضارة من خلال الاستعانة بكريم حماية.