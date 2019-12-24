«الخارجية الكويتية»: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

خالد الظفيري(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية جمال خاشقجي، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الإثنين ضد المتهمين بمقتل جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردًا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل وفقًا لـ وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف المصدر : وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي”.