لغة «القرآن الكريم».. حوار خاص مع علي الزهراني

حسين غازي المالكي(صدى):

اللّغة العربيّة من اللّغات الأكثر انتشاراً في العالم، كما أنّها من اللّغات التي ظلّت مُحافظةً على قواعدها اللغويّة حتّى هذا الوقت، لأنّها لغة الإسلام والمسلميّن والقرآن الكريم.

ولا يخفى على الجميع أن الخط العربي هو فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات، والتي تستعمل الحروف العربية.

حيث تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب.

بداية لا يسعنا إلا أن نرحب بالأستاذ الخطاط أ. علي الزهراني، والمعروف بمنصة توتير والذي أنشهر من خلال خطه الجميل، وطريقته المُميزة في عرض الكلمة بشكل أخاذ، فإليكم حوارنا معه بصحيفة صدى الإلكترونية، وكان اللقاء كالتالي:

س١: نبذة تعريفية الاسم والتخصص والعمل ؟ ” اختياري ”

ج١: علي محمد الزهراني، التخصص: بكالوريس علوم طبيعية، العمل: معلم.

س٢: متى كانت بداية دخولك عالم الخط العربي، هل كانت موهبة أم دراسة؟

ج٢: أنا معجب بالخط منذ المرحلة الثانوية تقريبا حينما رأيت أحد الزملاء يكتب لوحة لأستاذ التربية الاسلامية وكأني حينها كفاقد شيئا غاليا ثم وجده بدأت بسؤاله كيف تعلم ومن علمه وانهالت عليه العديد من الاسئلة حتى مل وتركني بعدها بدأت رحلتي الذاتية في هذا العالم.

س٣: هل تمارس هواية الخط دائمًا أم على فترات متباعدة؟

ج٣: تقريبا بشكل يومي لا يكاد يمر يوم لا اتمرن واكتب فيه وتمر ايام احيانا لظروف قاهره انشغل عنه وافتقده كثيرا.

س٤: هل سبق لك المشاركة في معارض أم مسابقات؟

ج٤: في الحقيقه لم يسبق لي لسبب بسيط وهو اني لا ارى في نفسي اني وصلت لمرحلة المشاركات مازلت اطمح للمزيد من الاتقان لأخرج للمتذوق عملا يستحق أن يعرض.

س٥: هل تعتبر الخط العربي نوع من أنواع الفنون؟

ج٥: نعم أنا أعتبره من أهم الفنون القديمة والحديثة.

س٦: يوجد في الخط العربي خط النسخ والرقعة والخط الديواني، أيهم أصعب في نظرك؟ ولماذا؟

ج٦: يشاع بين الخطاطين أن هناك خطوط بسيطة كالرقعة والديواني واخرى صعبة كالثلث والنسخ لكن الحقيقة التي اكتشفتها بنفسي انه لا يوجد خط سهل وخط صعب بل هي قدرة يهبها الله في يد الخطاط ،فبعضهم يبدأ بالثلث ويتقنه انا كمثال بدأت بالنسخ والثلث وصلت فيهما مراحل ممتازه مع ان معظم الخطاطين يراهما من اصعب الخطوط والى الان لم اتقن الديواني والرقعه كثيرا واراهما اصعب بالنسبة لي مخالف تماما لما يشاع .

س٧: فيما يخص الخط الديواني هل يعتمد في كتابته على الزخرفة أم جمالية الحرف نفسه؟

ج٧: جمالية الحرف أولا ونظافته ثم الزخرفة.

س٨: على ماذا يعتمد جمال الخط؟ وهل للحالة المزاجية دور فيه كما يذكر البعض؟

ج٨: نعم المزاج له تأثير كبير على يد الخطاط ولهذا نقول ان للخطوط اليدوية روح تسري فيها وبها تحيا الحروف امام الاعين وتراها مختلفة عن كتابات الالات والطابعات.

س٩:أين تعرض أعمالك وهل شاركت في معارض؟

ج٩: اعرض اعمالي بمواقع التواصل على الانستغرام غالبا.

س١٠: ماهو مستقبل الخط العربي برأيك؟ وهل يصنف كنوع من أنواع الفنون؟

ج١٠: نعم أرى أن الخط العربي نوع من الفنون تحديدا الاسلامية لارتباطاته الدينية بكتابة القران الكريم وايضا تزيين المساجد وفن العمارة الاسلامي.

علي الزهراني: مستقبل الخط العربي لاخوف عليه كما أراه كما ارى ان هناك نهضة خطية واعدة تشق الطريق نحو مستقبل زاهر يستعيد فيه الخط العربي مجده من الأتراك العثمانيين ليعود للعرب.

والدليل على ذلك بروز أسماء كبيرة استطاعت أن تؤكد حضورها على الساحة و اغلبها تم له ذلك بمجهود شخصي وعصامية ومن شان هذه الكوكبة المنتشرة على رقعة الوطن العربي أن تدفع بعجلة الخط العربي إلى الأمام إلى جانب بعض الجمعيات التي ظهرت هنا وهناك، مثل جمعية الثقافة والفنون بالباحة وجمعية الثقافة والفنون بالرياض وجده وتعليم الخط العربي بالحرم المكي.