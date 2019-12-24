زوج يطلق زوجته بسبب خسارة فريق كرة قدم

القاهرة(صدى):

وقفت زوجة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة في مصر تطالب بتطليقها للضرر بسبب خوفها الدائم وعدم شعورها بالأمان مع زوجها.

وقالت الزوجة تزوجت من زميلى بالعمل عشت معه أجمل قصة حب شعرت بالراحة عندما توجت قصتنا بالزواج كنت أعلم عشق زوجى لفريق الزمالك وانتماؤة الشديد له لكن بعد الزواج اكتشفت تعصب زوجى وانفعاله الشديد بسبب خسارة زوجي.

كنت أرى زوجى يبكى وينهار نفسيًا بسبب خسارة فريقه كما كنت أرى فرحته العارمة فى حاله فوزهم، بسبب عصبيته الشديدة بدأت فى الابتعاد عنه فى تلك اللحظات بل بدأت اشجعه لمشاهدة مباريات الكرة مع أصدقائه على المقهى .