الاتحاد في طريقه لحل أزمة سانوجو

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن نادي الاتحاد في طريقه لحل أزمته مع الإيفواري سانوجو الذي صعّد الامر إلى فيفا.

وأوضحت المصادر، أن النادي توصل إلى اتفاق مع سانوجو من أجل عودته إلى صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي 2020 .

وأشارت إلى أن اللاعب وافق على العودة من ناحية المبدأ، لكن لم يتفق الطرفين على تفاصيل العقد.

وأفادت بأن الاتحاد سيغلق بذلك القضية أمام فيفا، كما سيُدعم صفوف الفريق خلال الشتاء.

وكان اللاعب قد فسخ عقده دون علم إدارة الفريق؛ لعدم أخذ مستحقاته وصعّد القضية إلى الفيفا.