السودان : تفاصيل التحقيقات الجارية مع زوجة البشير

الخرطوم(صدى):

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل التحقيقات الجارية مع وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وقالت المصادر إن وداد بابكر جلبت في وقت سابق إلى مقر نيابة الثراء الحرام بعربة سجون، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت المصادر أن حرم الرئيس السوداني المخلوع بدا ” على وجهها الإرهاق والتعب والتوتر”، فيما أفادت المصادر المطلعة بأن رجال المباحث قاموا باستلام الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، مشيرة إلى أن النيابة جددت حبس وداد بابكر لمدة اسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.

وتضمنت أسئلة المحققين حول امتلاك زوجة الرئيس السوداني المخلوع “حسابات في ماليزيا، وعلاقتها ببعض رجال الأعمال”، وردت وداد بابكر بالقول إنها زارت ماليزيا مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية .

كما كشفت المصادر أن وداد بابكر أقرت بامتلاك قطعتي أرض، لكنها في نفس الوقت نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية .

وأكدت المصادر أن النيابة العامة السودانية “تراقب هاتف وداد وترصد اتصالاتها”، ورفضت طلبا لمحامي زوجة البشير للسماح له بحضور التحقيق والتحريات.