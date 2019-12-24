عاملة سابقة بمنزل «نتنياهو» تكشف فضائح أسرته

وكالات(صدى):

كشفت عاملة سابقة تركت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل فترة ليست بالطويلة، عن تفاصيل خاصة بأسرته وزوجته سارة نتنياهو.

وأوضحت العاملة التي تُدعى «سيلفي» في تصريحات لها للصحافة الإسرائيلية، أن زوجة نتنياهو غير سوية نفسيًا، لافتة إلى أنها تعرضت لمعاملة قاسية في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت أن زوجته قامت بتهديدها باستخدام «مكواة ساخنة»، قائلة «لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى خمسة أشهر لدى السيدة سارة، مررت بجحيم، عانيت، بكيت، يمكنها أن تقول إني كاذبة، فلتقل ما تشاء، علي أن أُخرج ما في قلبي».

واستكملت «كان الوضع صعبًا، مررت بحالة نفسية سيئة، لم تكن سارة تسمح لي بالخروج من المنزل، لم أكن أتحدث مع أصدقاء لم يكن باستطاعتي ترك العمل، فأنا سيدة أعيش بمفردي، وبحاجة لكسب قوت يومي، وعندما وجدت عملا آخر قررت المغادرة».

كما أشارت إلى أن معاملتها لم تكن ثابتة، فعندما يكون «نتنياهو» أو أولادها في الجوار كانت تتصرف بشكل مختلف تمامًا، قائلة «كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامه».

ولا تعد هذه الواقعة الأولى، إذ أدلت سارة نتنياهو أمس الاثنين، بإفادتها أمام محكمة بالقدس في دعوى قضائية تقدمت بها ضدها «شيرا ريفن» العاملة السابقة في منزلها؛ بتهمة التنكيل بها، بينما أنكرت الزوجة هذه التهم.