عبدالرزاق حمدالله يقود النصر للفوز على ضمك في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر، من الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز مازن أبو شرارة الهدف الأول في الدقيقة 37 والهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 44، فيما سجّل عبدالرزاق حمدالله أول هدف للنصر في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، سجّل يحيى الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم أحرز حمدالله هدفين آخرين في الدقيقتين 83 و 84 على التوالي.