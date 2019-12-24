عشاق الناقة « رعّادة » يحتفلون بعد فوزها في مسابقة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أظهر مقطع فيديو احتفال عشاق إحدى النياق الشهيرة المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا اليوم الثلاثاء، بفوزها في جائزة من جوائز المهرجان الذي يستقطب عددا كبيرا من عشاق الإبل الكثر في المملكة.
وشاركت الناقة ”رعّادة“ في مسابقة فئة ”الفردي جل“، لون ”الوضح“ أو الأبيض، ونالت المركز الأول.
وفور إعلان اسم الناقة الفائز بالمسابقة، انهالت التهاني على مالكها عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي، حيث علا الصياح احتفالا بالفوز.
وانطلقت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم الـ 15 من ديسمبر الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض.
عاجل| الفائز عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي بالمركز الأول فئة فردي جل لون وضح#مزاين_الإبل pic.twitter.com/ibdmDXVU7m
— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 24, 2019
اترك تعليقاً