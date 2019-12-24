استشاري: «البخور» قاتل خفي ويصيب بالأورام (فيديو)
أكد الدكتور النشمي العنزي، استشاري أمراض الصدر للأطفال، أن هناك دراسات طبية تحذر من أضرار البخور.
وأوضحت النشمي خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أن البخور يتكون من عدة غازات سامة أبرزها أول أكسيد الكربون، ويؤدي إلى أمراض الرئة والأورام الخطيرة.
وأشار إلى أنه يمكن تجنب التسمم عبر تعطير أو تبخير الملابس والغرفة وأنت بعيد عنها، وكذلك فتح النوافذ والتهوية قبل النوم بـ 20 دقيقة.
بعدما أثبتت الدراسات أضرارها بصحة الإنسان.. كيف نحمي أنفسنا من أضرار العطور دون الاستغناء عنها؟#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/SVJqMzTLCg
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2019
دراسات طبية تحذر: "البخور" قاتل خفي في المنزل #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Pet7C7ZgdK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2019
العدناني[ عدد التعليقات: 3044 ] نشر منذ 29 دقيقة
ودي اعرف ايش وضع مليار هندي
وعليهم مثلهم من بورما وكمبوديا وغيرها يتبخرون يوميا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89731 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يستر ..
.. كلام طبي ممتاز ..