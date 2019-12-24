استشاري: «البخور» قاتل خفي ويصيب بالأورام (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور النشمي العنزي، استشاري أمراض الصدر للأطفال، أن هناك دراسات طبية تحذر من أضرار البخور.

وأوضحت النشمي خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أن البخور يتكون من عدة غازات سامة أبرزها أول أكسيد الكربون، ويؤدي إلى أمراض الرئة والأورام الخطيرة.

وأشار إلى أنه يمكن تجنب التسمم عبر تعطير أو تبخير الملابس والغرفة وأنت بعيد عنها، وكذلك فتح النوافذ والتهوية قبل النوم بـ 20 دقيقة.