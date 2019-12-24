انفصال الأزواج أثناء النوم يُحسّن علاقتهم ولن يؤثر على العلاقة الجنسية

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير حديث، عن وجود فوائد عديدة لانفصال الزوجين خلال وقت النوم، إذ يُعد ذلك مفتاح تحسين الصحة وعلاقة أكثر سعادة.

وأجرى الدكتور نيل ستانلي، أبحاثا عن النوم لمدة 35 عاما – ولم ينم في سرير منفصل فحسب، بل في غرفة أخرى، إذ كشفت إحدى الدراسات أن ثلث اضطرابات النوم لدى أحد الأزواج ناتجة عن شريكه، وقد يكون تأثير هذا الاضطراب على صحتك وصحة علاقتك هائلا.

كما أوضحت نتائج الدراسات، أن مشكلات النوم ومشاكل العلاقة تميل إلى الحدوث في وقت واحد، وأن الأزواج الذين ينامون بشكل سيئ لديهم معدلات طلاق أعلى.

وقال الدكتور ستانلي: « قلة النوم تؤثر على أدائك وعلاقاتك وتزيد من خطر تعرضك للحوادث ويرتبط ذلك على المدى الطويل بزيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني والاكتئاب؛ وذلك لأن كل خلية في الجسم لها ساعة خاصة بها، لذلك فإن الاضطراب المطول لهذه الإيقاعات من خلال قلة النوم يكون له تأثير مباشر على كل خلية».

وأكد على أنه لا تأثير سلبيا للغرف المنفصلة على الحياة الجنسية.