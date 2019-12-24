تعرّف على فعاليات شتاء طنطورة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع انطلاق مهرجان شتاء طنطورة، كشفت مسؤولة المهرجان عن إقامة فعاليات متنوعة في مجالات الثقافة والحضارة والتاريخ خلال مدة المهرجان.

وأوضحت أن الموسم سيضم فنانين عالميين وعرب، ويشمل عرضًا مسرحيًا مستلهم من أمجارد وتاريخ العلا تقدمها فرقة كراكلا العالمية بعنوان «جميل بثينة».

وأشارت إلى أن الفعاليات ستشمل مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبي الفن والثقافة وهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة، إذ سيقام مهرجان المناطيد وفعالية «رحلات الطائرات الكلاسيكية».

وانطلق شتاء طنطورة، في 19 ديسمبر وسيستمر حتى 7 مارس 2020، وعلى مدى 12 أسبوعًا ستشهد طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، وذلك تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، إذ ظلت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.

وتقام مجموعة من العروض المفتوحة على مسرح «مرايا» الذي يمثل تحفة فنية معمارية حديثة، ويتسع لنحو 500 شخص، ويمتاز باحتوائه على نظم صوتية متقدمة عالية الجودة، تُضاهي تلك الموجودة في دور الأوبرا العالمية، وهو ما يؤهله لاستضافة حفلات من الطراز الرفيع لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، وفعاليات أخرى مثل : سوق وادي القرى، والمتنزه الشتوي، وبلدة العلا القديمة.