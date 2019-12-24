السائق أخرج الطالبات و4 إصابات في حادث اشتعال حافلة مدرسية بمحايل

أبها(صدى):

أصدرت شركة تطوير النقل التعليمي، بيانًا صحفيًا بشأن وقوع حادث لإحدى حافلات النقل المدرسي صباح اليوم في محايل عسير.

وقالت الشركة في البيان : «إشارة إلى خبر وقوع حادث مروري تصادم مع إحدى حافلات النقل المدرسي في محايل عسير صباح اليوم الأحد، والتي كانت تقل طالبات من المرحلة الابتدائية والمتوسطة أثناء توجهها إلى المدرسة.

حيث قام السائق بإخلاء الحافلة وإخراج الطالبات المصابات نتيجة الاصطدام وذلك قبل اشتعالها، فيما باشرت الجهات المختصة عملها فورا وإسعاف أربع منهن للمستشفى، إحداهن تحت الملاحظة والبقية حالاتهن مستقرة».

وأضافت: «وقد وقف مشرف المنطقة على الحالات في المستشفى للاطمئنان على حالة المصابات، فيما تم توفير حافلة بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة».

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