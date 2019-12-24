أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة احمد بن محمد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.

ورحب سمو أمير المنطقة بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكداً سموه الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر .

ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.

وأعرب ” العنزي ” عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته سموه السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.