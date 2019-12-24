انطلاق برامج المخيم التدريبي لمراكز دعم الملكية الفكرية

بدر الحارثي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مقرها بالرياض برنامجها التدريبي لمراكز دعم الملكية الفكرية بمشاركة أكثر من ٦٠ متدرباً ومتدربة، من ٢٠ منشأة حكومية وخاصة، والذي يستمر لثلاثة أيام يقدم من خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين معلومات وتجارب تهدف إلى تعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية وتحويلها إلى رأس مال فكري لدى تلك المنشآت .

وقد افتتح البرنامج سعادة الدكتور / عبد العزيز بن محمد السويلم – الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية والذي أشار إلى التنافس المتنامي في التطوير و الابتكار على مستوى العالم، والذي يستدعي إيجاد وسائل لتعزيز إدارة واستغلال حقوق الملكية الفكرية .

تعرف المشاركون من خلال الفعالية على أنظمة وسياسات الملكية الفكرية في مجالات متعددة تشمل: العلامات التجارية و براءات الاختراع و حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و النماذج الصناعية.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية التدريبية تأتي متزامنة مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحول كبير على الأصعدة كافة لدعم الابتكار والإبداع في المجتمع السعودي، وتشجيع المنشآت والأفراد من المبتكرين والمبدعين على التنافس في شتى المجالات لتعزيز القيم الاقتصادية غير الملموسة.