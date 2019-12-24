النمر: ليس كل خمول وطفش سببه الغدة الدرقية

أميرة خالد(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الثلاثاء، من زيادة جرعة حبة الغدة الدرقية عن المعتاد عند الشعور بالتعب.

وقال «النمر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تصرف خاطئ أن تأخذ حبة الغدة الدرقية مثلا 100 ميكروجرام يوميًا، وفي الأيام اللي تحس فيها انك تعبان + خمول وطفش تأخذ 200 عشان تنشط».

وأوضح أن الصحيح هو الاستمرار على نفس الجرعة وعدم تغييرها إلا باستشارة الطبيب المعالج فقط وحسب تحالل الدم الخاص بالغدة، مؤكدًا أن ليس كل خمول و«طفش» سببه الغدة الدرقية.