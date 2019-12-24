حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا الأربعاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية».

كما يتوقع تكون سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.