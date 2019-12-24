نصائح لقيادة آمنة أثناء الضباب في الشتاء

وكالات(صدى):

يعاني البعض من قيادة السيارات في الشتاء خاصة في ساعات الصباح الأولى التي يصاحبها ضباب وشبورة وموجات برد على الطرق تحد من الرؤية.

ويتسبب انخفاض الرؤية في كثرة الحوادث المرورية سواء التصادم أو الخروج عن الطريق، إذ يعد الضباب من أخطر العوامل الجوية التي يمكن أن يواجهها قائد السيارة.

ويوجد عدة نصائح تمكنك من القيادة الآمنة في مثل هذه الأجواء، أولها «ترك مسافة آمنة» بينك وبين السيارة التي أمامك؛ لتجنب الاصطدام في الحالات الطارئة والمفاجئة.

كما يجب خفض «السرعة» عند تراكم الضباب على الطرق، على ألا تزيد عن 60 كم أو أقل حسب كثافة الضباب، ويفضل تشغيل «مصابيح الضباب» لما توفره من رؤية جيدة في الضباب لقربها من سطح الطريق.

ويتسبب الضباب والطقس البارد في زيادة «تراكم بخار الماء» على زجاج السيارة ما يُعيق الرؤية، ويُفضل تشغيل «علامات التنبيه» في السيارة عن طريق الضغط على زر الانتظار.