بعد اتهامه بالقتل.. شقيق أمير قطر يتهرب من المحاكمة

نايف السالم(صدى):

قدمت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا الأوراق القضائية التي تتهم فيها خالد بن حمد بن خليفة، شقيق أمير قطر بالتهرب هو ومحاميه وشركاته من تسلم دعوى قضائية تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون.

وتفصيلآ، تتولى ” ريبيكا ” الدفاع عن حارسه الشخصي الذى طرده من العمل وهدده بالقتل؛ لرفضه أوامر بقتل شخصين.

كما قام باحتحاز وتعذيب طبيبه حتى ألقى بنفسه من أعلى بنايه ليعاني من إعاقة مستمرة.

يُذكر أن شقيق أمير قطر هارب في مكان غير معلوم حتى لا يستلم الدعوى القضائية؛ وهو الأمر الذي يعطيه فرصة في تأجيل الجلسات.