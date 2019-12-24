ضبط أكثر من 112 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمكة

نايف السالم(صدى):

نفذت شرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية لضبط المخالفين بالأنظمة ، ونجحت في ضبط أكثر من 112 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.

وفوجئ المخالفون بالحملة في وقت متأخر من منتصف ليل أمس الأحد،

وشملت الحملة التي تم تنفيذها بوقت متأخر من منتصف ليلة أول أمس الأحد 3 مواقع بحي الشرئع وجعرانة وبئر الغنم.

وشارك في الحملة قوة من المهمات والواجبات وعدد من دوريات المجاهدين ، وجرى إعداد المحاضر اللازمة للمخالفين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي ، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.