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بالصورة .. شمس الكويتية تطل على جمهورها من حوض الإستحمام

بالصورة .. شمس الكويتية تطل على جمهورها من حوض الإستحمام
خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة غريبة لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثارت بها الجدل بين المتابعين .

وظهرت الفنانة الكويتية وهي جالسة على حوض الإستحمام وترتدي الروب والمنشفة تغطي شعرها ، بينما تمسك بأنبوب أحد الكريمات .

وأرفقت الصورة بتعليق قائلة : لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً .

وأثارت الصورة جدل كبير بين جمهورها فبينما عبر البعض عن إعجابه بجمال وبساطة الصورة ، استنكر آخرون ظهورها بهذا الشكل متسائلين عن جدوى الصورة ، إلا أنها في النهاية حظيت بما يزيد عن 14 ألف إعجاب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31724 ] نشر منذ 37 دقيقة

مجرد استعراض ودعايه للبحث عن عريس

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