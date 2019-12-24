بالصورة .. شمس الكويتية تطل على جمهورها من حوض الإستحمام

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة غريبة لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثارت بها الجدل بين المتابعين .

وظهرت الفنانة الكويتية وهي جالسة على حوض الإستحمام وترتدي الروب والمنشفة تغطي شعرها ، بينما تمسك بأنبوب أحد الكريمات .

وأرفقت الصورة بتعليق قائلة : لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً .

وأثارت الصورة جدل كبير بين جمهورها فبينما عبر البعض عن إعجابه بجمال وبساطة الصورة ، استنكر آخرون ظهورها بهذا الشكل متسائلين عن جدوى الصورة ، إلا أنها في النهاية حظيت بما يزيد عن 14 ألف إعجاب.