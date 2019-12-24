براتب 11 ألف ريال ..«الرشد للتجارة والمقاولات » تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في محافظة الجبيل وذلك عبر بوابة العمل الوطنية ” طاقات ” ، وفقاً للتفاصيل التالية :

-المسمى الوظيفي :

مهندس كهرباء .

-الشروط :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الكهرباء .

لا يشترط الخبرة ، أو خبرة لمدة عام .

-المهام الوظيفية :

إدارة تركيب المعدات والنظم ، وتصميمها ، وإعداد جدول زمني وتقديرات التكلفة ، ومباشرة أعمال الصيانة والتصليح ، وغيرها من المهام ذات الصلة .

وكشفت إدارة الشركة عن الراتب الشهري بواقع : 11,875 ريالاً ، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن على الرابط التالي : اضغط هنا