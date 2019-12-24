براتب 11 ألف ريال ..«الرشد للتجارة والمقاولات » تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في محافظة الجبيل وذلك عبر بوابة العمل الوطنية ” طاقات ” ، وفقاً للتفاصيل التالية :
-المسمى الوظيفي :
مهندس كهرباء .
-الشروط :
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الكهرباء .
لا يشترط الخبرة ، أو خبرة لمدة عام .
-المهام الوظيفية :
إدارة تركيب المعدات والنظم ، وتصميمها ، وإعداد جدول زمني وتقديرات التكلفة ، ومباشرة أعمال الصيانة والتصليح ، وغيرها من المهام ذات الصلة .
وكشفت إدارة الشركة عن الراتب الشهري بواقع : 11,875 ريالاً ، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن على الرابط التالي : اضغط هنا
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