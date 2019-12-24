بعد خسارة كأس السوبر.. رودريغو بينتانكور يضع يوفنتوس في مأزق

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن الأزمات تلاحق يوفنتوس عقب خسارة كأس السوبر، فخرجت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لتعلن إيقاف لاعب اليوفي الأوروغواياني رودريغو بينتانكور لاعب يوفنتوس 3 مباريات، بعد طرده أمام لاتسيو في مباراة الكأس.

ويضع هذا الإيقاف النادي في مأزق، وسيغيب بينتانكور بالتالي عن مباريات يوفنتوس أمام كل من كالياري وروما وبارما، في الدوري الإيطالي.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على التشيكي بافل نيدفيد مدرب يوفنتوس، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي قيمتها 5000 يورو، بسبب السلوك غير اللائق تجاه شخصيات مسؤولة بعد نهاية مباراة السوبر.