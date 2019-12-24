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  3. بالفيديو.. بعد الإفراج عنه في قضية خاشقجي.. تعرف على السيرة الذاتية لـ «سعود القحطاني»

بالفيديو.. بعد الإفراج عنه في قضية خاشقجي.. تعرف على السيرة الذاتية لـ «سعود القحطاني»

بالفيديو.. بعد الإفراج عنه في قضية خاشقجي.. تعرف على السيرة الذاتية لـ «سعود القحطاني»
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية يكشف عن السيرة الذاتية للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ، وذلك بعد تبرئته في قضية مقتل خاشقجي .

وأوضح الفيديو عدد من المؤهلات والمناصب التي تولاها القحطاني ، حيث أنه حاصل على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وعمل مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد عام 2003 م .

كما عمل نائب المدير العام لمركز الرصد الإعلامي في الديوان الملكي 2005 م ، مدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي 2008 م ، مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المكلف بها عام 2012 م ، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين ، مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام المكلف بها عام 2015 م ، ورئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات عام 2017 م .


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