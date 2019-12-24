بالفيديو.. بعد الإفراج عنه في قضية خاشقجي.. تعرف على السيرة الذاتية لـ «سعود القحطاني»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية يكشف عن السيرة الذاتية للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ، وذلك بعد تبرئته في قضية مقتل خاشقجي .
وأوضح الفيديو عدد من المؤهلات والمناصب التي تولاها القحطاني ، حيث أنه حاصل على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وعمل مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد عام 2003 م .
كما عمل نائب المدير العام لمركز الرصد الإعلامي في الديوان الملكي 2005 م ، مدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي 2008 م ، مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المكلف بها عام 2012 م ، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين ، مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام المكلف بها عام 2015 م ، ورئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات عام 2017 م .
فيديو | سيرة سعود القحطاني #الإخبارية pic.twitter.com/dSIv0NgfRV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2019
اترك تعليقاً