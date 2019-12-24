بالفيديو.. ظهور الفقع في ضواحي حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

ظهر الفقع في ضواحي منطقة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، ولكنه لا يزال صغيرًا ويحتاج إلى عشرة أيام حتى يصل حجمه الطبيعي.

ووثق مواطن مقطع فيديو يوضح خلاله بداية ظهور الفقع، إذ ظهر خلاله المواطن وهو يحمل كيسًا ممتلأً بالفقع صغير الحجم.

ويؤكد أهل البادية وهواة الفقع، أن أول ظهور له يكون بعد أول «مطرة معتبرة» في الوسم بشهور، إذ يحسبه البعض بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، فيما يُرجح الأغلبية ظهوره بعد 70 يومًا.

ويُعرف الفقع بأنه أحد الفطريات المشهورة في البيئة الصحراوية ويتميز باحتوائه على مضادات طبيعية للبكتيريا التي تسبب الالتهابات والأمراض، كما يحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين والمعادن والكربوهيدرات والأحماض الدهنية.